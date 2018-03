Technischer Defekt löste Garagenbrand aus

Nach dem Brand in einer Garagenhalle in Hallein-Taxach in der Nacht zum Dienstag, bei dem niemand verletzt wurde aber enormer Schaden entstand, konnte nun die Ursache geklärt werden. Der Brand nahm mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt im Motorraumbereich eines neben der Halle abgestellten älteren Audi-Fahrzeuges seinen Ausgang und griff auf die Halle über. In der Halle wurden weitere eingestellte Fahrzeuge zur Gänze zerstört, darunter zwei Wohnmobile, ein Wohnwagen und zwei Pkw. Die Halle wurde durch den Brand schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.