Ägypten: Sisi mit mehr als 90 Prozent bestätigt

Geldstrafe für Nichtwähler?

Einige Wähler berichteten, sie hätten Geld und andere Anreize für eine Stimmabgabe bekommen. Die Wahlkommission hatte bis zuletzt an die Bürger appelliert, zur Wahl zu gehen. Am Mittwoch blieben die Stimmlokale eine Stunde länger als geplant geöffnet. Sisi sieht eine hohe Wahlbeteiligung als entscheidend für die Legitimität eines Sieges an. Er war 2014 mit fast 97 Prozent gewählt worden. Damals gaben weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.