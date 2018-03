GPS-Smartwatch lässt sich als Wanze missbrauchen

Darüber hinaus kann die Uhr leicht in eine Wanze verwandelt werden, erklärt c’t-Redakteur Fabian Scherschel: „Schickt man der Uhr über den Hersteller-Server eine Telefonnummer, ruft diese daraufhin die Nummer an und der Empfänger kann alles hören, was im Umfeld der Uhr gesagt wird.“ Geräte mit vergleichbaren Abhörfunktionen sind in Deutschland von der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr verboten worden.