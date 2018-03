So wird das Ende von Chinas Raumlabor aussehen

Keine Trümmer auf Österreich

Etwa 1,5 bis 3,5 Tonnen von „Tiangong-1“ werden den Eintritt in die Atmosphäre überstehen. Für Länder wie Deutschland, Österreich oder die Schweiz, die nördlich des 43. Breitengrades liegen, bestehe daher keine Gefahr, so Krag. erschätzt die Wahrscheinlichkeit von einem Trümmerteil verletzt zu werden, in etwa so gering ein, „wie die Möglichkeit von einem Blitz zweimal in einem Jahr getroffen zu werden.“