Premier-League-Klub angelt nach Salzburgs Berisha

Platz eins in der Bundesliga, Halbfinale im ÖFB-Cup erreicht und zudem auch noch der sensationelle Viertelfinal-Einzug in der Europa League – für Red Bull Salzburg könnte es in dieser Saison kaum besser laufen. Ein Erfolgsfaktor ist vor allem Valon Berisha, der 25-jähirge Mittelfeldmann ist der Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft von Trainer Marco Rose. Um „Bulle“ Berisha ranken sich nun erneut England-Gerüchte.