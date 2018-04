Erleben Sie die Audi Nines live in Sölden!

Von 9. bis 14. April finden am Tiefenbacher Gletscher in Sölden die Audi Nines statt. Auf diesem innovativen Medien-Event können Sie die weltbesten Free-Skier, Snowboarder und Mountain Biker live und in Action erleben, hier treffen Sie auf renommierte Fotografen und Regisseure. Werden auch Sie Special Guest dieses einzigartigen Spektakels: Auf Sie und eine Begleitperson wartet ein exklusives Gewinnpaket, bestehend aus zwei Übernachtungen, Tagesskipässen, Wettbewerben, Galadinner, Brunch, Championsparty - und vielem mehr!