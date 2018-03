Heiße Stripper erobern Wiener Club

„Andrew und ich waren in Mallorca und haben gesehen, was für ein riesen Potenzial im Bereich des Menstrip steckt und wollten das nach Wien holen“, erzählt Peter. Hobbymäßig haben die beiden schon oft getanzt und jahrelange Erfahrung in dem Business. Nun wollen sie gemeinsam mit DJ Cardes, der sie musikalisch bei ihrem Auftritt begleitet und das Ganze mitveranstaltet, in der City richtig durchstarten. Ladies, haltet euch fest!