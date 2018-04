Gebündelte Vorteile: ZAMM von der Salzburg AG

Wie es Euch gefällt: die Salzburg AG Vorteilswelt

Mit der kostenlosen Mitgliedschaft in der neuen Salzburg AG Vorteilswelt genießen ZAMM Kunden attraktive Angebote im gesamten Salzburger Land: Das Angebot reicht dabei von Kulinarik, Freizeit und Kultur über Sport und Wellness bis hin zu Technik und Shopping. Alle Angebote finden sich stets ganz aktuell auf der Vorteilswelt App am Smartphone und können dort auch direkt eingelöst werden. Ebenfalls ganz ohne Gutschein-Zettelwirtschaft.



Am besten Sie informieren sich gleich bei der Salzburg AG Serviceline: 0800/660 660.