Mit Queenies, Mules & Co. ist man heuer gut zu Fuß

Schmerzende Füße gehören auch Dank Wedges der Vergangenheit an. Die Keilabsätze, die schon vor einigen Jahren im Trend lagen, finden in diesem Frühling und Sommer ihren Weg zurück in die Schuhregale. Für diejenigen, die auch im Sommer hoch hinaus wollen, sind sie eine schöne Alternative zu flachen Flip-Flops und Sandalen.