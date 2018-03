Opfer 6000 € gestohlen: Zivilstreife fasste Täter

Doppelter Fahndungserfolg: Mit einem Messer bewaffnet stürmte ein Mann in eine Trafik in Stockerau. Er erbeutete Bargeld und nahm eine Stange Zigaretten mit. Jetzt wird dem 20-Jährigen der Prozess gemacht. In Klosterneuburg stoppte ein beherzter Polizist einen Trickdieb unmittelbar nach der Tat.