Häuser geplündert 50.000 € Schaden

Regelmäßig kam der Ungar von seiner Heimat über die Grenze, um hierzulande auf Diebstour zu gehen. Bei zehn Einbrüchen im gesamten Burgenland erbeutete der Kriminelle unter anderem Kameras, Bargeld, Schmuck, Kreditkarten. Der Schaden beträgt mehr als 50.000 Euro. In weiteren sieben Fällen wurde der Verbrecher von Zeugen gestört oder scheiterte an den Sicherheitsvorkehrungen. „An den Tatorten konnten unsere Ermittler DNA-Spuren sichern“, so Polizeisprecher Oberst Helmut Greiner.