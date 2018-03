13-Jähriger bei Skiunfall in Tirol gestorben

Überaus tragisch hat ein Skiunfall am Mittwoch im Tiroler Bezirk Kufstein geendet. Nachdem die Familie eines 13-Jährigen vergeblich auf dessen Rückkehr vom Skifahren gewartet hatte, alarmierte sie am Abend die Einsatzkräfte. Im Zuge einer Suchaktion machte ein Liftbediensteter schließlich in einem Waldstück unweit der Piste den schrecklichen Fund: Der Schüler lag leblos am Boden, hatte sich offenbar bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.