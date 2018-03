Lichtfeld-Fotografie: Start-up Lytro sperrt zu

Mit Bildern, in denen man nachträglich den Fokus verändern kann, hat das US-Kamera-Start-up Lytro einst die Fotografie revolutionieren wollen - jetzt macht es dicht. Die Firma aus dem Silicon Valley nannte bei der Ankündigung am späten Dienstag keine konkreten Gründe. Aber das mangelnde Interesse an ihren Fotokameras für Verbraucher und Profis hatte sie bereits vor einigen Jahren gezwungen, das ursprüngliche Geschäftsmodell aufzugeben und auf teure 3D-Aufnahmesysteme zu setzen.