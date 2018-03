Stockerau & St. Pölten im ersten Finale ohne Hypo

Eines steht schon vor dem Handball-Cupfinale der Frauen am Samstag fest: Zum zweiten Mal insgesamt und auch in Folge in der 31-jährigen Geschichte des Bewerbs heißt der Sieger nicht Hypo Niederösterreich. Dessen Viertelfinalbezwinger UHC Stockerau gilt im Duell mit Union St. Pölten in der Wiener Hollgasse auch als Favorit.