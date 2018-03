Was macht Foda anders als Koller, Herr Windtner?

„Krone“: Was macht Foda anders als Koller?

Windtner: Foda gibt klar zu erkennen, wo er die Akzente setzen will. Hier gibt es nichts Verborgenes und keinerlei Geheimnisse, er packt die Dinge an, spricht sie an, hat eine sehr geradlinige Art. So hat jeder Spieler die persönliche Orientierung, worum es für ihn im Team geht.