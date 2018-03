Ausschreitungen von Olympiakos-Fans in Piräus

Nur einen Tag nach dem Beschluss über die Fortsetzung der griechischen Fußballmeisterschaft ist es am Mittwoch in Piräus zu Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans und der Polizei gekommen. Rund 80 Anhänger von Olympiakos Piräus warfen Steine und setzten Mistkübel in Brand. Ziel war es, eine Rede von Finanzminister Euklid Tsakalotos zu stören. Die Sicherheitsorgane setzten Tränengas ein.