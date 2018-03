Tausende bei Trauermarsch für getötete Jüdin

Der gewaltsame Tod der 85-jährigen Jüdin hatte am Montag ganz Frankreich erschüttert und weltweit Aufsehen erregt. Die Frau war am Freitag erstochen in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Der Täter – ein Nachbar von Knoll – und ein Komplize wurden am Wochenende verhaftet und am Dienstag in U-Haft genommen.