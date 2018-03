Das ist Salzburgs Gotteshaus der Künste

Und gelegentlich zu ganz speziellen Führungen in das Gotteshaus mit seinen Mysterien und vielen Geschichten lädt (das nächste Mal am 16. April, Auskunft über die KHG). Einer der abstrusesten Storys über die Kirche ist man im Zuge der Restaurierung ganz genau nachgegangen: „Es tauchte auch in der Literatur immer wieder das Gerücht auf, dass Erzbischof Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein sein Gehirn der Universität vermacht habe und es in der Kirche bestattet sei. Doch wir haben alle Grüfte öffnen lassen und kein Hirn gefunden“, erklärt Wallisch, der neben seinen Verwaltungsagenden Seelsorger der Katholischen Hochschulgemeinde ist. Der heute doppelte Magister der Theologie, Lehramt inklusive, kam in der 80er-Jahren über einen Orden zu Studienzwecken nach Salzburg, und ist geblieben. „Für diese Laufbahn hatte mich ein Geistlicher aus Seekirchen animiert, ein schon damals moderner und offener Denker“, erzählt der gebürtige Niederösterreicher, der in Wiener Neustadt maturiert hat.