Die Jagd nach 6500 Eiern!

Da machen die Osterferien noch mehr Spaß: 6500 Eier hat der Hase in allen Geschäften im Klagenfurter Südpark versteckt. Wer am Gründonnerstag noch einen Karton mit sechs Südpark-Eiern füllt, hat die Chance auf wertvolle Preise. In der „Krone“ verraten Teilnehmer die beliebtesten Verstecke des hoppelnden Stars.