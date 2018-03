Isco nach Gala: „Bei Real fehlt mir das Vertrauen“

Unter den Augen eines staunenden Beobachters Lionel Messi hat Spaniens Nationalmannschaft ihre Ambitionen auf eine Hauptrolle bei der WM-Endrunde in Russland unter Beweis gestellt. Der Weltmeister von 2010 deklassierte Argentiniens Auswahl am Dienstagabend in einem Testspiel in Madrid. Nach dem 6:1-Triumph war der Jubel der Iberer groß. Seinen Spaß hatte vor allem Isco. Der Mittelfeldmann von Real Madrid traf dreimal für die effizienten Spanier.