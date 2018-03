NASA-Satellit fotografiert Buschbrände in Florida

Satellit kreist seit 2002 um die Erde

Der NASA-Wettersatellit „Aqua“ wurde am 4. Mai 2002 vom US-Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien an Bord einer Trägerrakete in seine Umlaufbahn gebracht. Der zweite von insgesamt fünf Satelliten im Rahmen des Erdbeobachtungsprogramms EOS bewegt sich auf einer polaren, sonnensynchronen Bahn in knapp 700 Kilometern Höhe um die Erde.