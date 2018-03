Suche nach der Offenbarung

Die gebürtige Salzburgerin, die in Wien an der Akademie der bildenden Künste bei Arnulf Rainer sowie am Royal College of Art in London Fotografie studierte, hat nämlich eine eigene Technik entwickelt, bei der sie dem Bild eine dritte Dimension schenkt. „Sie basiert auf der Kombination eines eigenen Trägermaterials, meist Holz oder Peddigrohr, und aufgebrachter Fotoemulsion, und lässt dadurch das Bild in fraktaler Auflösung erscheinen“, klärt Kuratorin Margit Zuckriegl auf.