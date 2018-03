Zweifache Mutter tot: Kindsvater unter Verdacht

Es war ein schrecklicher Anblick, der sich den Einsatzkräften am Dienstag um 21 Uhr bot, nachdem sie die braune Holztür zu einer Familienwohnung in Schwechat (NÖ) aufgebrochen hatten. Am Boden lag eine blutüberströmte Frau, Sabine L. – die Mutter von zwei kleinen Kindern wurde mit mehreren Messerstichen getötet.