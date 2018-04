Popstar Justin Timberlake kommt nach Wien!

Nach einer gelungenen Show in der Superbowl-Halbzeitpause befindet sich der „Prince Of Pop“ nun bereits auf großer Tour - die ihn diesen Sommer auch endlich wieder nach Wien führt. Im Zuge seiner „The Man Of The Woods Tour“ kommt Justin Timberlake am 18. August in die Wiener Stadthalle. Der Kartenvorverkauf für das Konzerthighlight startet am Montag, 9. April, um 10 Uhr, unter 01/588 85-100 oder www.ticketkrone.at.