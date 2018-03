Viele fragen sich: Woher kommt Geld für den Zubau?

Für Verwunderung sorgt bei „Krone“-Lesern, dass laut Widmung eine Höhe von zwölf Metern erlaubt ist. „Kann man da nichts dagegen machen?“, fragen sich viele. Andere sehen den Zubau gelassen und meinen hingegen, dass man „wegen einer einzigen Moschee nicht so ein Theater machen soll“. Einige Leser fragen sich, wie die Finanzierung ausschaut. „Woher kommen die Gelder?“, lautet eine nicht unspannende Frage. Einen politischen Aufstand gegen den Zubau will Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) starten: „Es besteht kein Bedarf am Ausbau von islamischer Parallel-Infrastruktur.“