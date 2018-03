Eltern mit Internetsucht von Kindern überfordert

Beschäftigung für Süchtige

In der Landeshauptstadt wird „backup“ gut angenommen. Dabei gibt es an vier Vormittagen zwölf Arbeitsstellen für Suchtkranke – vom Tischlern bis zur Fotografie. In den ersten sechs Monaten wurden so rund 70 Personen in Linz erreicht. „Uns geht es nicht darum, sie zu bespaßen“, sagt Yazdi. Einige hätten so den ersten Schritt zurück in ein normales Leben, sogar mit Arbeit, geschafft.