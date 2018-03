Tiertransport-Inspektor liegt auf der Lauer

Die Reportage über brutale Tiertransporte – die auch in Österreich ihren Ausgang haben – in die Türkei, den Libanon oder Gaza hat erschüttert. Allein in Oberösterreich sind täglich 270 Transporte unterwegs, der zuständige Inspektor Stephan Hintenaus sorgt dafür, dass bei uns das Tierwohl an erster Stelle steht.