Blechlawinen: Keine Osterruhe auf den Straßen!

Zuerst Fahrverbote, dann Blockabfertigung

Um die ohnehin schon staugeplagten Regionen zu entlasten, wird es bereits am Karfreitag und am Karsamstag auf der Inntal- und der Brennerautobahn teils Fahrverbote für Lkw mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen geben. Und das wiederum bedeutet, dass nach den Osterfeiertagen wieder ganze Massen von Schwertransportern durch Tirol rollen werden. Um einen totalen Verkehrskollaps zu verhindern, wird es am Dienstag ab 5 Uhr Früh wieder eine Lkw-Blockabfertigung bei Kufstein-Nord geben.