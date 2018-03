Keine Lösung für hohe Sozialkosten in Sicht

Während es in der Südoststeiermark und in Leibnitz nach wie vor kein neues Budget gibt, wurde im Bezirk Murtal am Dienstag im dritten Anlauf ein Beschluss gefasst. Von 32 stimmberechtigten Teilnehmern gab es nur sechs Gegenstimmen, darunter war der Fohnsdorfer Vizebürgermeister Volkart Kienzl (VP). Zwar sind die Pflegekosten im nunmehrigen Voranschlag niedriger als im ersten Entwurf, „das wird aber nicht halten, der Trend geht in die andere Richtung“, glaubt Kienzl.