Initiative soll fünf Arten vor Aussterben retten

Im Flachgau beginnt bald das so genannte Kiebitz-Ausstecken. Dabei werden die Nester der bedrohten Vogelart, die meist in Boden-Mulden liegen, auf den Feldern gekennzeichnet. So werden sie nicht bei den Feld- und Mäharbeiten zerstört. Gut ein Dutzend Bauern beteiligen sich an der Aktion. Den Kiebitz findet man, ebenso wie die Feldlerche, nur noch im nordwestlichen Flachgau rund um den Haunsberg. Gerade einmal 200 bis 400 Brutpaare gibt es noch. „Dieser Vogel fühlt sich in Feuchtwiesen und der Ackerlandschaft besonders wohl“, weiß Susanne Stadler, Ornithologin beim Land. Wie die bedrohte Feldlerche ist der Kiebitz ein Indikator für die Artenvielfalt. Sterben diese Tiere wegen fehlender Lebensräume aus, sind auch die vorhandenen Insekten in dem Gebiet davon betroffen.