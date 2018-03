Jagd auf Glücksspiel-Paten geht weiter

Organisationen aus Osteuropa teilen sich das illegale Glücksspiel auf

Die Fahnder gehen davon aus, dass sich fünf in Osteuropa angesiedelte Organisationen das Geschäft mit dem illegalen Glücksspiel in Österreich aufteilen und die illegalen Automaten ins Land bringen. Diese sind nicht an das Bundesrechenzentrum angeschlossen – es gibt weder eine Kontrolle der genau geregelten Gewinnausschüttung noch des Spielerschutzes. Auch Steuern werden keine gezahlt. „Die Strafverfolgung im Ausland ist allerdings schwierig“, so ein Beamter. Nichtsdestotrotz will man versuchen, die Strukturen der Glücksspiel-Mafia zu zerschlagen.