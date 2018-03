Kaltes Osterfest macht es dem Hasen schwer

Erst vor wenigen Wochen bekamen die Hasenmütter in Oberösterreich ihren Nachwuchs. Die kleinen Osterhasen bibbern bei den kühlen Temperaturen in ihren Verstecken in der Wiese und werden durch fast tägliche Regenschauer momentan zusätzlich gefährdet. Eine traurige Nachricht für alle Tierfreunde – dennoch sollten sie die Junghasen auf keinen Fall mit nach Hause nehmen. Denn nur die fettreiche Milch der Hasenmama gibt ihnen eine Chance zum Überleben, auch bei kalten Temperaturen (siehe Interview unten). Der Verkehrsclub Österreich macht auf eine weitere Gefahr für Meister Lampe aufmerksam: Letztes Jahr wurden 4633 Feldhasen in Oberösterreich von Autos überfahren und getötet.