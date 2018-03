Rodeln endete für vier Urlauber im Spital

Tragisch endete in der Nacht auf Mittwoch in Ramsau eine Geburtstagsfeier in der knapp 1600 Meter hoch gelegenen Brandalm. 15 Holländer nahmen daran teil, dann fuhren sie mit Rodeln ins Tal. 320 Meter unterhalb verunglückten vier Gäste auf der vereisten, unbeleuchteten Skipiste. Eine Frau erlitt einen Kieferbruch.