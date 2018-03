Harte Kritik! Kroos rechnet mit Mitspielern ab

In Brasilien wurden die Bilder aus Berlin wohlwollend zur Kenntnis genommen. Nach dem 1:0-Erfolg der „Selecao“ am Dienstagabend gegen Weltmeister Deutschland erstrahlte die Arena in Belo Horizonte in den Nationalfarben grün und gelb. Dort hatte Deutschland im WM-Halbfinale 2014 den Gastgeber mit 1:7 gedemütigt. Die Revanche glückte nun, der Weltmeister agierte freilich im Testmodus. Real-Star Toni Kroos war nach der Pleite dennoch sauer (oben im Video).