VIP-Karten samt Urlaub für DJ-Ötzi und Co gewinnen

Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen: Für das Schlager Open Air am 15. Juni am Klopeiner See verlost die „Krone“ mit der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten zwei VIP-Tickets samt zweitägigem Traumurlaub für zwei Personen im Seehotel Princes (inklusive Candle Light Dinner und Seefrühstück). Schicken Sie uns einfach ein Kurzvideo, in dem Sie eine Strophe eines Liedes von DJ-Ötzi ansingen, an alexander.schwab@kronenzeitung.at.