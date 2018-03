Elfmeter-Gegentor sorgt für Aufregung in England

Die in England bereits nach Spielen im FA-Cup geführte Debatte über die Sinnhaftigkeit des Videobeweises überschattete den guten Auftritt der Engländer. Jamie Vardy brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung, der seit einem Jahr ungeschlagene Weltmeister von 1966 schien danach auf Kurs zum sechsten Spiel in Folge ohne Gegentreffer. Lorenzo Insigne traf für die nicht zur WM fahrenden Italiener aber dann per Elfer zum Endstand.