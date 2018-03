Was sind eigentlich A4-Waist und AB Crack?

War lange Zeit das Ideal für jede Frau und jedes Mädchen eine Figur mit Maßen von 90-60-90 ist das heute erschreckend anders. Heute gilt es dünner zu sein. Trotz Vorkehrungen mancher Designer, keine untergewichtigen Models mehr über den Lauftsteg schreiten zu lassen, ist erschreckend dünn sein „in“. Auf Instagram stacheln sich die Mädchen gegenseitig an, jeder will schlanker sein als die andere. Der Weg vom Traum des Dünn seins mündet manchmal in die Magersucht oder Bulimie. Deswegen sollte man nicht jeden Trend mitmachen, vor allem nicht diese: