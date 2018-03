Papst: „Mafiosi tragen den Tod im Herzen“

„Mafiosi bringen anderen den Tod“

„Die nennen sich Christen, aber sie tragen den Tod im Herzen und bringen anderen den Tod“, sagte Papst Franziskus am Mittwoch. Mit seiner Ansprache spielte er darauf an, dass vor allem in Süditalien bekannte Mafiagruppen demonstrativ Religiosität zur Schau stellen. 2014 war die Stadt Oppido Mamertina in Kalabrien in die Schlagzeilen geraten, weil bei einer Marienprozession die Träger der Madonnenstatue den traditionellen Prozessionsweg verließen, um am Haus eines kranken Mafiabosses vorbeizuziehen. Vor dem Haus hielten die Träger an und neigten die Madonna Richtung Haus, als ob sie dem Mafiaboss Ehre bezeugten. Bei einem Besuch in Kalabrien im selben Jahr erklärte der Papst, Mafiosi hätten sich durch ihre Taten selbst exkommuniziert.