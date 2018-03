Was läuft in den Grazer Moscheen?

Die Stadt Graz weiß viel zu wenig darüber, was in den Grazer Moscheen eigentlich vor sich geht – laut Exekutive steht etwa die Hälfte sogar unter Radikalen-Verdacht. Der Grazer VP-Sozialstadtrat Kurt Hohensinner will nun per Studie mehr Licht ins Moscheen-Dunkel bringen.