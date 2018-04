Ohne Natur geht gar nichts

In welchem Zusammenhang nehmen Sie Kräuter als denkende und fühlende Wesen wahr?

Sie sind Lebenskünstler! Am Beispiel meiner Lieblingspflanze, der Wegwarte: Sie gedeiht prinzipiell auf schlechten Böden und entwickelt dennoch ihre Wirkstoffe etwa gegen Beschwerden der Verdauung. Sie gehört zur Familie der Korbblütler. Oder nehmen wir die Wegeriche her, die generell verdichtete Böden lieben – man findet sie sehr häufig auf Wegen, wie der Name schon sagt. Sie sind schleimlösend, aber auch gut für die Nerven. Ich würde sagen, der Wegerich wird unter Druck erst so richtig stark. Daraus könnten wir lernen und in Heilkräutern gleichsam Lebenspartner sehen! Menschen werden ja tatsächlich unter Druck krank. Wir nennen es halt heutzutage Stress.