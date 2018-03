Arnie: Bärenstark und „ein herzensguter Mensch“

Neben Arnautovic setzte Foda nur Sebastian Prödl, Julian Baumgartlinger und Valentino Lazaro in beiden Tests, gegen Slowenien und eben gestern in Luxemburg von Beginn an ein. Das habe zwar nichts mit einem neuen Kern der Mannschaft zu tun, betonte der Deutsche. „Sie haben die Sache aber gut gemacht, sie haben der Mannschaft Stabilität gegeben. Das sind wichtige Spieler für uns. Aber die ganze Mannschaft ist wichtig.“ David Alaba etwa fehlte in Luxemburg, weil er wie Stefan Lainer nicht überlastet werden sollte.