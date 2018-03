Pensionistin (91) bekommt zu Hause Besuch von Puma

Ein Puma-Weibchen hat am Dienstag im kalifornischen Azusa die Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt. Die 91-jährige Phyllis Camarena machte gerade den Abwasch, als das wilde Tier an ihrer Tür kratzte. Die Polizei wies die Einwohner an, in ihren Häusern zu bleiben. Mitarbeiter der Naturschutzbehörde hatten gehofft, dass der Puma von alleine verschwinden würde - am Ende musste aber ein Betäubungspfeil eingesetzt werden. Nachdem der Vierbeiner wieder aufgewacht war, wurde das Tier in die Freiheit entlassen.