Frau in Wohnung erstochen aufgefunden

Die 31-Jährige sei am Abend mit mehreren Stichwunden tot in den Räumlichkeiten aufgefunden worden, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Hintergründe der Bluttat sind bislang unklar. Befragungen unter anderem im Umfeld des Opfers, die am Mittwoch liefen, sollen Licht ins Dunkel bringen. Die Leiche der Frau soll nun obduziert werden, das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.