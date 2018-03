Drogenkäufer mit falschem Polizeiausweis ertappt

Ein Drogenkäufer mit gefälschtem Polizeiausweis - so ein „Fisch“ geht der Wiener Polizei auch nicht alle Tage ins Netz: Am Montag wurde in der Josefstadt ein 28-jähriger Österreicher kontrolliert. Er hatte in der Josefstädter Straße Drogenersatz-Medikamente erworben. Der Mann wurde mehrfach angezeigt.