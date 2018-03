Hollywood-Stars und ihre Leiden

Bereits seit 26 Jahren lebt Michael J. Fox („Zurück in die Zukunft“, „Doc Hollywood“) mit der Diagnose Parkinson. Die ersten Symptome dieses Nervenleidens bemerkte Fox während des Drehs der Filmkomödie „Auf die harte Tour“ im Jahr 1991, als er ein Zittern im kleinen Finger verspürte. Beispiele für weitere gesundheitliche Kalamitäten von Stars: „How I Met Your Mother“-Serien-Beauty Cobie Smulders erkrankte 2008 im Alter von nur 25 Jahren an Eierstock-Krebs. Mit 87 gestand Schauspieler Dick van Dyke, dass er an einer neurologischen Störung leide, die dem Vernehmen nach von einem Zahnimplantat herrührt.