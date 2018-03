Brand in Behindertenheim rasch gelöscht

Exakt um 10.18 Uhr schlug der Brandmelder in einem der Zimmer des Behindertenheims des Diakoniewerks in der Leopold-Pfest-Straße 5 an. „Da wird nicht nur unser Personal, sondern auch gleich die Feuerwehr alarmiert“, erklärt Diakoniewerk-Geschäftsführer Michael König. So war es für die Mitarbeiter kein Problem, alle Bewohner, auch jene mit Gehbehinderungen, binnen weniger Minuten ins Freie zu bringen. In dem Raum, in dem das Feuer ausgebrochen war, befand sich schon zuvor niemand mehr.