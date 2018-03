Aktion: Assistenzhunde für Kinder!

Was können speziell trainierte Hunde für blinde oder anderweitig körperbehinderte Kinder tun? Rodlauer: “Assistenzhunde helfen auf verschiedene Art und Weise. Blinden geben sie zum Beispiel Signale, wenn Gefahr droht, und können sie zur Schule begleiten. Ansonsten machen sich diese Tiere als treue Begleiter bei vielen alltäglichen Dingen nützlich!„ Der vierfache Vater Dr. Georg Fraberger, an der Universitätsklinik am Wiener AKH tätig, sieht die Sache genauso: “Gerade während des Studiums wäre ein geschulter Hund für mich eine sehr große Bereicherung gewesen. Daher mache ich gerne mit, wenn es darum geht, mehr Kindern diese Chance zu bieten!„