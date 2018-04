Diese Promis waren „Tatort“-Kommissare

Christoph Waltz etwa war tatsächlich einmal „Tatort“-Kommissar. Er löste als Revierinspektor Herbert Passini 1987 den Fall „Wunschlos tot“ in Wien. Der österreichische Schauspieler hat nicht nur zwei Oscars gewonnen, er hat auch einen Stern am „Walk of Fame“ und war als Bond-Bösewicht in „Spectre“ zu sehen.