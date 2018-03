„Unsane“: Horrortrip in die Psychiatrie

Weil sie sich verfolgt fühlt, ist Sawyer (Claire Foy) gar in eine andere Stadt gezogen. Per Tinder ordert sie Sex à la carte, doch scheinen alle Männer das Gesicht ihres Stalkers zu haben. Der Versuch, sich Hilfe bei einem Psychiater zu holen, gerät zum Horrortrip. Sawyer wird gleich dortbehalten in der psychiatrischen Anstalt, für völlig irre erklärt - und sie vermeint in einem tablettensüchtigen Pfleger ihren Verfolger wiederzuerkennen.