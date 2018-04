Schrödingers Katze erklärt Quantencomputing

In einer Kiste befinden sich eine Katze, ein radioaktives Präparat, ein Detektor für die beim Zerfall erzeugte Strahlung und eine tödliche Menge Gift. Bevor man in die Kiste schaut, kann die Katze gleichzeitig als lebendig und tot angesehen werden. Mit diesem Gedankenexperiment versuchte Erwin Schrödinger 1935 die komplexen Probleme der Quantenmechanik auf die normale Welt zu übertragen und revolutionierte damit die Physik. 2018 hat die Quantenmechanik die IT erreicht und Forscher arbeiten an sogenannten Quantencomputern, die Berechnungen im Wert von Milliarden Jahren innerhalb weniger Tage, Stunden oder sogar Minuten durchführen sollen. Wie das funktionieren soll, erklärt Microsoft in diesem Video.